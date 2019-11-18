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Yazar Vakkasoğlu'ndan öğretmenlere konferans

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu Manyas Belediye Kültür salonunda öğretmenlere konferans verdi.

Konferans sonrası yazar öğretmenlere kitaplarını imzaladı.


Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu ara yaklaşan Öğretmenler Günü nedeniyle ara tatilde Manyas Belediye düğün ve Kültür salonunda öğretmenlere “Öğretmen'in gücü “konulu konferans verdi. Yalnızca “Bir destandır Çanakkale “ konusunun yer aldığı yurtiçi ve dışında bin 500 konferans veren Vakkasoğlu Manyas'ta ki konferansında sevgi merkezli eğitim konusunu anlattı. Her gönülün bir açık kapısının olduğunun altını çizen yazar, peygamberimizin de bir öğretmen olduğunu ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğine vurgu yaparak, konuşmasını “Öğretmenler genç nesil sizlere emanettir” özdeyişleri ile tamamladı.


Konferans sonrası Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Yazar Vehbi Vakkasoğlu'na günün anısına bir tablo ve çiçek armağan etti. Konferansa Milli Eğitim Müdürü Yüksel demir ve ilçede görev yapan tüm öğretmenler katıldılar. Bu arada yazar Vakkasoğlu “Bir sevda öğretmenin gücü “ adlı kitabını imzaladı.

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