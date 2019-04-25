Yazlık evin çatısı yandı

Yangın sabaha karşı saat 05.15 sularında meydana geldi. Erdek İlçesi Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde yazlık olarak kullanılan bir binanın çatısında alev gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sadece çatısının yandığı yazlık evin Selin Orkun isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilirken, evde eşyaların zarar görmediği, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.