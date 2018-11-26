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Yemek yerken fenalaşan yaşlı adam kurtarılamadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akşam yemeği yediği sırada fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam yemeği yediği sırada fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam 19:30 sıralarında Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde meydana geldi. 69 yaşındaki Remzi Z, ailesi ile birlikte yemek yediği sırada rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldı. Mahallenin sevilen kişilerinden olan yaşlı adam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi adli tıbba gönderildi.

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