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Yemeklerini barınaktaki sokak hayvanlarıyla paylaşıyorlar

Balıkesir Üniversitesi Üniversitesi’ne bağlı Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileri haftanın 5 günü yemekhaneden çıkan yemeklerin artıklarıyla sokak hayvanlarını doyuruyor.

Balıkesir Üniversitesi Üniversitesi'ne bağlı Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileri haftanın 5 günü yemekhaneden çıkan yemeklerin artıklarıyla sokak hayvanlarını doyuruyor.


Ayvalık M.Y.O'nun Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yakup Dinç, öğrencilerinin herkese örnek olacak hayvan sevgisinden gurur duyduklarını belirterek, “Proje sayesinde atık yemeklerimiz çöpe gitmeyecek. Belediye Köpek Bakım Barınağı'ndaki sokak hayvanları da bu sayede beslenebilecek" dedi.


Hazırlanan projenin hayat geçmesinde emeği geçen tüm okul personelini ve öğrencilerini tebrik eden Yakup Dinç, her gün toplanan yemekleri sokak hayvanlarına ulaştıran barınak yetkililerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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