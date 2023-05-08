Yeni doğan bebeğin tüm ihtiyacı bu pakette

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçen "Hoş geldin Bebek" projesi ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ayvalık'ta yeni doğan bebeklerin evlerine konuk olmaya devam ediyor.

Canan Ergin; “Bu değerli proje, hem zor şartlarda aile ekonomisine destek veriyor hem de ilk etapta, bir nebze de olsa bebeklerimizin temel ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi dahilinde yeni doğan bebeklerin ailelerine anne ve bebeğin ilk bakım ihtiyaçlarını armağan ediliyor. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yapılan projeyle; ailelerin ekonomisine sağlanan desteğin yanı sıra doğum sonrası acil ihtiyaçların da karşılanması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde gelir türü gözetmeksizin, başvuru yapan her ailenin evine konuk olunuyor. Başvuru Ayvalık genelindeki tüm Sağlık Ocakları'nda ilk topuk kanı verme işlemi sırasında gerçekleştiriliyor. Sağlık Ocakları'nda doldurulan form İlçe Sağlık Müdürlüğü üzerinden Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaştırılıyor. Belediye ekiplerince programa alınıp, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin tarafından Ayvalık, Altınova ve Küçükköy, Cunda Adası ve kırsal mahaller dahil Ayvalık'ın her noktasında, yeni doğum yapan aileler ziyaret ediliyor.

Canan Ergin, ailelerin yükünü azaltmak için; ateş ölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü, penye alt üst takım, bebek bezi ile bilgilendirme kitapçığı bulunan ürün çantasını çiçeği burnunda annelere hediye ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.