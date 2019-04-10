Yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni seçilen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve belediye meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi hizmet binası meclis salonunda gerçekleşen ilk toplantıya vatandaşların ilgisi büyük oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri tartışıldı ve komisyon üyesi seçimleri yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Edremit Belediyesi'nin yeni dönemdeki ilk meclis toplantısını bugün gerçekleştirdik. Siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıp, sadece Edremit'in geleceğini düşünerek çalışacağımız 5 yıllık süreçte alacağımız tüm kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.