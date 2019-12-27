Yeni Edremit Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara yalanlama geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yeni Edremit Devlet Hastanesi inşaatının iptalinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Edremit Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “26.10.2019 tarihinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde her ay düzenli olarak yapılan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı. Bu toplantıda İl Sağlık Müdürümüz Fevzi Yavuzyılmaz'ın başkanlığında ilin sağlık yöneticileri, kamu ve özel hastane başhekimleri toplanmaktadır. Bu toplantıda, ilin acil sağlık hizmetleri ve sevk konuları görüşülmüş olup, Edremit Devlet Hastanesinin yeni inşaatı hakkında herhangi bir görüşme olmamıştır. Yeni hastane inşaatımızın zemin etüt çalışmaları tamamlanmış olup Sağlık Bakanlığımıza gönderilmiş ve çalışmalar bakanlığımız düzeyinde devam etmektedir. İnşaatın iptali diye bir durum söz konusu değildir. Basında inşaatın iptal edildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanlış anlaşılmaları gidermek adına tüm kamuoyuna duyurulur" denildi.