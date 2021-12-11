Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

Görevine çok kısa bir süre önce başlayan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ayvalık'ta incelemelerde bulundu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile birlikte, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'a yönelik nazik bir ziyaretle incelemelerine başlayan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışını Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile birlikte yaptı.

Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergiyi gezen Ali Tatlı, müzik bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisine katılmayı ihmal etmedi.

Ayvalık'taki incelemeleri sırasında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölümleri olan Çocuk Gelişimi, Bilişim Teknolojileri ve Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanlarına ait atölyeleri ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Ali Tatlı, daha sonra Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantıda Ayvalık'ta yürütülen rehberlik hizmetleri kapsamında öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, daha sonra Ayvalık'ta ki tüm kademelerde görev yürüten okul müdürleriyle, eğitim öğretim faaliyetlerinin istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde Ustalı İmam Hatip Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, yurt hizmetinden yararlanan öğrencilerle sohbet eden Tatlı daha sonra ilçeden ayrıldı.