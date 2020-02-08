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Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Edremit Devlet Hastanesi (EDH)’nde boş olan İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevine, Muhammed Akgöz atandı.

Edremit Devlet Hastanesi (EDH)'nde boş olan İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevine, Muhammed Akgöz atandı. Tahakkuk bölümünde görev yapan Akgöz, yeni görevine başladı.


EDH Başhekimi Uzm Dr. Necati Kelemençe, hastanemiz personeli tarafından sevilen ve başarıları ile dikkat çeken arkadaşımız Akgöz'ün atanmasından memnunluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

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