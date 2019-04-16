Yeni muhtardan eski muhtara plaket

Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesine muhtar seçilen Muhtar Mustafa Ak, eski muhtar Salih Zengin'e plaket vererek, hizmetleri için teşekkür etti.

31 Mart seçimlerinde Paşaalanı Mahallesi'nde 'Değişim bir adım ile başlar' sloganı ile çıkan Mustafa Ak ekibiyle birlikte seçildi. İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Muhtar Mustafa Ak ilk olarak mahallede 15 yıl görev yapan Salih Zengin'e plaket vererek onurlandırdı. Bu olay karşısında çok duygulandığını ifade eden Zengin, Muhtar Mustafa Ak'a görevinde başarılar diledi.

Demokrasinin vazgeçilmesi olan yerel seçimlerde Paşaalanı Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Mustafa Ak ise Salih Zengin'e bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Muhtar Ak yaptığı açıklamAda, “Gayet saygı içinde bir seçim geçirdik. Allah'ın izni, halkımızın takdiri ile sandıktan biz çıktık. Bu makamlar gelip geçicidir. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bundan sonra mahallemiz için birlikte çalışacağız. Paşaalanı Mahallemizin sorunlarını çözmek için ilgili makamlarımız ile uyum içinde olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Önceliğimiz halkın çıkarları olacaktır. Bu vesile ile 31 Mart yerel seçimlerinde yeni görevlere seçilen İlimizin başkanlarına da hayırlı olmasını diliyorum. Balıkesir'in marka kent olma yolunda ilk adımın değişimden geçeceğine inanıyoruz” dedi.