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Yeni nesil dezenfekte aracı Burhaniye'ye hizmet veriyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Burhaniye getirilen tam teşekküllü dezenfekte aracı ilçe cadde ve sokaklarını dezenfekte etmeye başladı.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Burhaniye getirilen tam teşekküllü dezenfekte aracı ilçe cadde ve sokaklarını dezenfekte etmeye başladı.


Türkiye'de tek olan araç 38 metre mesafeyi anlık ilaçlayabilme özelliğine sahip.


Korona virüsüyle mücadele kapsamında Türkiye'de eşi olmayan yeni dezenfekte aracı Burhaniye Belediyesinin hizmetleriyle ilçenin tüm cadde ve sokaklarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Teknik olarak çok yönlü sisleme ve yağmurlama tipi ilaçlama yapan araç yüksek manevra kabiliyeti ve basınç gücüyle 38 metreye ilaç partiküllerini yayarak temas ettiği her maddeyi dezenfekte edebiliyor.


Yeni sistem ilaçlama ve dezenfekte aracıyla ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Halk sağlığı için bir hizmeti daha Burhaniye'mizle buluşturduk. Dezenfekte aracı teknik anlamda Burhaniye'nin cadde ve sokaklarını hem hızlı hem de geniş çaplı dezenfekte ediyor. Burhaniyeliler her şeyin en iyisine layık” şeklinde konuştu.

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