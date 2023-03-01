Yeni parklarda peyzaj düzenlemeleri devam ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni park alanları ve yeşil alanlar oluşturmak için çalışmaları sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınoluk Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde yapımına başlanan yeni parkın peyzaj düzenlemelerini tamamlıyor. Parkın zemini hazır hale geldikten sonra, ekipler çimlendirme ve park için oturma gruplarını yerleştirmeye başlayacak.