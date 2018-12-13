Yeni yıl için farklı bir hediye; kişiye özel zeytin yağı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir zeytiny ağı firmasının özel olarak kişiye özel olarak hazırladığı zeytin ve zeytin yağı ürünleri yeni yıl öncesinde büyük rağbet görüyor. Yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler kişiye özel zeytin yağlarını tercih ediyor. Kişilerin isimlerinin, firma isimlerinin ve logolarının bulunduğu etiketli cam şişelerde Kazdağları'nın eteklerinde yetişmiş en iyi kalite taş baskı yağlar bulunuyor. Kişiye özel zeytin yağları özel ambalaj kutuları ile de dikkati çekiyor.

Kişiye özel zeytin yağlarını üreten Zafer Soykara, “Kişiye özel zeytin yağı diye adlandırıyoruz bu ürünü. İçinde Edremit körfezinden özel olarak hazırladığımız zeytin yağı var. Ama en özel yanı da etiketinin kişiye özel olması. Şirketlerin logosu veya yılın özel sembolü ile müşterinin belirlediği isme özel ürün üretiyoruz. Bu yıl için özellikle farklı şirketlerden siparişler aldık. Aynı zamanda şahıslardan da siparişler alıyoruz. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz kişiye özel zeytin yağını tavsiye ederim” dedi.