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Yeni yılda polisten kaçak içki operasyonu

Balıkesir’de İstanbul’dan getirdikleri kaçak içkileri satmak isteyen şahıslar yakalandı.

Balıkesir'de İstanbul'dan getirdikleri kaçak içkileri satmak isteyen şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgiye Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, S.Ç.'nin İstanbul'dan temin ettiği kaçak içkileri Balıkesir'de pazarladığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, satış pazarlığı yapan F.M.A. ve S.Ç.'yi suç üstü yakaladı. Yakalanan kişilerde 44 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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