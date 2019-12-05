Yerli ırk, vetiver ile iki kat büyüyecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Yerli Irk Hayvanların Verimini Artırma' projesi kapsamında BAÇEM laboratuvarlarında geliştirdiği vetiver yem bitkisi sayesinde hayvanlar kurak mevsimlerde yeşil yem yiyerek verimini ikiye katlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın seçim döneminde 'kırsalda istihdamı artıracağız' sözleri üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerli ırk ve vetiver bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştıran Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçinin kırsalda daha kaliteli daha modern ve kazançlı üretim yapabilmesi için yeni kaynakları da çiftçiler ile buluşturuyor. Bunların başında da yerli ırk sığırlarıyla, Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya getirildi, bu buzağılar yaklaşık iki katı ağırlığa ulaşacak. Pilot bölge seçilen Bigadiç'te ilk kez uygulanan uygulama il genelinde yaygınlaştırma çalışmaları başlatıldı. Aynı zaman da bu yerli ırkın iki kat daha fazla verim vermesine destek olması için Türkiye genelinde yaptığı işlerle büyük ses getiren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) vetiver olarak bilinen bitkiyi 'Yerli Irk Hayvanların Verimini Artırma' projesi kapsamında laboratuvarda daha da geliştirerek, kaliteli hayvan yemine dönüştürüyor. Laboratuvar çalışmalarında olumlu sonuçlar alan vetiver bitkisi, Karesi İlçesi Ziyaretli kırsal mahallesinde 500 kök, son olarak da Bigadiç'e 400 kök olarak dikildi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün de ekim çalışmalarını yakından takip etti. Bu sayede yazın kurak mevsimlerde hayvanların yeşil yem ve sindirim düzenleyici ihtiyaçlarına destek sağlanacak.