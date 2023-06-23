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Yeşil Ayvalık'a yemyeşil çöp konteynerleri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında daha estetik bir görünüm sağlamak için konteynerlerini suni çim ile kaplıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında daha estetik bir görünüm sağlamak için konteynerlerini suni çim ile kaplıyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kendi bünyesindeki atölyede üretilen sürgülü yeşil çitli konteyner kafesleri vatandaşların da beğenisini kazanıyor. Kümeler halinde yan yana bulunan konteynerlerin öncelikle kaplandığını belirten ekipler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları için süreç içerisinde yapım aşamasını da hızlandırıp şehrin her noktasına yaymayı hedeflediklerini açıkladı.


Ekipler konteynerlerin doğru kullanımnın; sağa yada sola sürgüsünden kaydırıp ya da üstteki kapağı açarak, içerisinde bulunan konteynere çöpü attıktan sonra yine aynı sürgüden ya da kapaktan kapatılmasıyl basit ve bir o kadar da hijyenik şekilde olacağını vurguladı. Konteynerlerin sayısının gelecek talep ve öneriler doğrultusunda arttırılabileceği öğrenildi.

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