Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen oldu

Nolu Şubesi eğitim iş kolunda Balıkesir'de yetkili sendika oldu.

Balıkesir yetkili sendika olan Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk yapmış olduğu açıklama ile yetkili sendika olduklarını açıkladı. Çabuk yaptığı açıklamada, “2012 Yılından beri Türkiye Genelinde Yetkili olan Eğitim-Bir-Sen, Mayıs 2019'da Türkiye genelinde üye sayısını artırarak, 450 bini aşan üyeyle gücüne güç katarak yetkiyi perçinlemenin arifesindedir. Balıkesir'de de büyük bir teveccühe mazhar olan sendikamız yeni eğitim çalışanlarının aramıza katılmasıyla yetkili sendika olmaya devam etmiştir. Bize duyulan bu güven den dolayı tüm eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür eder emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim. Eğitim - Bir - Sen genel merkezimize ve Balıkesir 1 Nolu Şubemize duyulan bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl yapılan mutabakat toplantısı ve imza altına alınan mutabakat metnine göre Eğitim-Bir-Sen 5 bin 506 üye ile yetkiyi alırken, en yakın takipçimiz Türk Eğitim Sen ise 3 bin 565 üye sayısı ile ikinci olmuştur” şeklinde açıkladı.

Çabuk, “Üyelerimizin kazanımı için mücadele edeceğiz”

Nolu Şube Başkanı Çabuk açıklamalarının devamında şunları belirtti, “Bizler Eğitim Çalışanlarının bize verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Özellikle öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ücret almalarını sağlamak, Maaşlarda iyi bir artışı sağlamak gibi kazanımları elde ettiğimiz gibi, Ek ders ücretlerindeki adaletsizliği düzeltmek, Memur ve hizmetlilerimizin Eğitim öğretim ödeneğini almalarını sağlamak, 3600 Ek göstergenin eğitim çalışanlarımıza kazandırılması, Vergi matrahı olayının kaldırılması ve bunlara benzer birçok özlük hakkını elde etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışanların bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Yetkinin hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitim Bir-Sen, demokratik iklim ılımanlaştıkça, gücüne güç katmaya devam edecektir. Eğitim Bir-Sen olarak, gelecek tasavvurumuzda özgür birey ve sivil toplumun olduğunu belirtmemiz gerekir” şeklinde ifade etti.