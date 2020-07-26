İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıkılmazdağ yuvaya döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesinde transferlere Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile başladı.


Geçtiğimiz sezon İstanmbul-Bağcılar Spor Kulübü'nde görev yapan Mehmet Yıkılmazdağ, yeniden kırmızı-beyazlı camiaya döndü. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Binası'nda Kulüp Başkanı Suat Taş ve yöneticilerinin hazır bulunmasıyla gerçekleşen imza töreninde attığı imzayla yeninde yuvaya dönen Yıkılmazdağ, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Taş ise bu yıl ligde şampiyonluk için mücadele edeceklerinin mesajını vererek, “İyi bir transfer dönemi geçirerek kuracağımız kadro ile hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.