Yıkım sahasındaki istinat duvarı böyle çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıkım işlemleri devam eden bir AVM'nin istinat duvarı, yanındaki yol ile birlikte çöktü. Çökme anı kameralara an be an yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Caddesi 570 sokakta bir süreden bu yana atıl olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski bir AVM'de sabah saatlerinde istinat duvarının olduğu bölümde çatlamalar meydana geldi. İstinat duvarı yanına park eden araçlar polis tarafından çekiciler ile kaldırıldı. Daha sonra istinat duvar büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme ile birlikte duvarın bulunduğu sokağın bir kısmı da çöktü.

Yetkililerin zamanında müdahalesi ile park halindeki 6 araç çöken yolla birlikte zarar görmekten son anda kurtarıldı. Yetkililer çökme olan yolu trafiğe kapatırken yıkımı gerçekleştiren firma ise moloz ve enkaz temizleme çalışmalarına hemen başladı.