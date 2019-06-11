Yıl sonu sergisi göz kamaştırdı

15 Temmuz Şehitleri A.L. öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resim çalışmaları 10 Burda AVM'de Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın katılımı ile açıldı.

Okulun Görsel sanatlar öğretmeni Ayla Dinler Yazıcı rehberliğinde yıl boyunca uygulanan kara kalem, zentangle, rölyef, aborjin resim sanatı, akrilik boya ve lekesel portre çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "2023 Eğitim Vizyonu kapsamında en önemli hedeflerimizden biri; okullarımızda kurulacak tasarım beceri atölyeleri ile çocuklarımızın düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirmek ve bu sayede öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunmak. Bugün Altıeylül 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisemizde bunun bir örneğini görmek bizi ziyadesi ile mutlu etti. Görsel sanatlar öğretmenimiz Ayla Dinler Yazıcı başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Program; öğrencilerce hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin ziyaretçiler tarafından gezilmesi ile sona erdi. Renklerin Dansı sergisinin açılışına; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.