Yılbaşında hindi etinin yerini kaz eti alacak

Balıkesir'de uzun yıllardır kümes hayvanı üreticiliği yapan Dalyan Özkan, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindinin yerini bu yıl kazın alacağını söyledi.

Kaz etinin hindi etinden daha besleyici olduğunu belirten üretici Dalyan Özkan, yılbaşında sofralarda hindi yerine kaz etinin tüketileceğini söyledi. Hindi etinin vatandaşlar tarafından bu yıl talep görmediğinin altını çizen Özkan, kaz etiyle de birbirinden güzel yemeklerin yapıldığına dikkat çekti. Hindi eti yerine kaz etini tercih eden vatandaşların her geçen yıl sayısının arttığını da belirten Özkan, “Ben uzun yıllar hindi yetiştiriciliği yaptım. Fakat her geçen yıl hindi etine olan talebin azaldığına şahit oldum. O yüzden iki yıldır kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Kaz etinin yılbaşı sofralarında hindi etinin yerini alacağını düşünüyorum. Çünkü vatandaşlarımız hindi etinden vazgeçmeye başlıyorlar. Ayrıca kaz eti hindi etinden daha besleyici ve yağlı olduğundan vatandaşlar tarafından daha çok talep ediliyor. Kaz eti ile vatandaşlarımız yılbaşı sofralarında değişik yemekler yapabilirler. Özellikle kazlı pilav yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alacaktır. Bununla birlikte kaz etini tıpkı hindi gibi fırında da pişirerek sofralarını zenginleştirebilirler. Ben vatandaşlarımıza kaz etinin daha iyi olmasından dolayı yılbaşı sofralarında kullanmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.