Yılda 4 bin kursiyer eğitim alıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi yılda 4 bin kursiyere çeşitli branşlarda eğitim veriyor.

Bandırma'da bulunan ve adını 2014 yılında kazada hayatını kaybeden Öğretmen Harun Karacan'dan alan Gençlik ve Spor Merkezi, 16 branşta yılda 4 bin kişiye eğitim veriyor. Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi Sorumlusu Tolga Pelin 5 sene önce sadece Pilates ve Zumba ile başlayan kurslarda bugün 16 branşa çıktıklarını ifade ederek, "Aylık 600 civarındaki kursiyerlerimizle geldiğimiz noktanın gururunu yaşıyoruz dedi.

Geçtiğimiz senelerde Belediye Hizmet Binası olarak kullanılan tarihi Eski Kapalı Çarşı'da kurslara devam ettiklerini söyleyen Tolga Pelin “ Tüm fiziki şartlardaki sıkıntılara karşın her sene daha çok kişiye ulaşma şansını yakalıyoruz. Bu sene itibari ile karate ve ipek böceği, koza nakışı kurslarımızı ilave ediyoruz. Bu ay sonunda da harmandalı kursumuzu faaliyete geçireceğiz" dedi.

"Kurslara katılanların çoğunluğu alt gelir gruplarından insanlar"

Haftanın 7 günü kurslara devam edildiğini belirten Harun Karacan Gençlik ve Spor merkezi sorumlusu Tolga Pelin “ 7 gün boyunca 38 farklı sınıfta, 14 eğitmenimizle 92 saat kurs veriyoruz. Aylık olarak 500-600 civarında kursiyerimiz oluyor. Kursiyerlerimiz yüzde 85 oranında kurslara katılıyorlar. Yıllık olarak hesaplarsak merkezimizden 4 Bin civarında insanımız kurs görmüş oluyor. Kursiyerlerimiz arasında yaptığımız anket sonuçlarına göre kurslara katılanların yüzde 64'ü kurslara yaya olarak, yüzde 25'i toplu ulaşım araçlarıyla, yüzde 11'i de kendi araçlarıyla geliyorlar. Bu oranlar bize merkezi bir yerde kurs vermenin katılımı arttırdığını gösteriyor. 55 yaş üstü oranlarında bile rakamın yüzde 14 olması tüm yaş gruplarına hitap ettiğimizi gösterirken, kursiyerlerin yarısına yakını ev hanımı, diğerleri de emekliler, çalışanlar ve öğrencilerden oluşuyor olması tüm kesimlere ulaştığımızı ifade ediyor. Ayrıca kursiyerlerimizin dörtte biri gelir düzeylerinin asgari ücret seviyesinde olması alt gelir gruplarının kurslara katıldıklarını gösteriyor“ diye konuştu.