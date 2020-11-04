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Yıldırım düşen 4 kişiden 2'sinden acı haber geldi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 30 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 30 Ekim günü yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.


30 Ekim günü Bigadiç'in Çekirdekli Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Nermin Alkan ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderilen Yasemin Demirel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çekirdekli Mahallesi'ndeki tarlalarında biber toplayan Suzan Avcuoğlu, Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur, yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başlamış, sağanağın ardından çalışmaya devam eden kadınların üzerine ağacın altından eşyalarını aldıkları sırada yıldırım düşmüştü.

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