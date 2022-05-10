Yıldız Teknik Üniversiteli gençlerden Kazdağlarına bilimsel gezi

Yıldız Teknik Üniversitesi Gezi ve Kampçılık Kulübü (YTUGEKA) ile Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü (YTUBİYOGEN)'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Üyesi Prof. Dr. Selami SELVİ' nin rehberliğinde 60'ın üzerinde öğrenciye Kazdağlarının biyolojik zenginliği, tıbbi ve toksik bitkileriyle bazı endemik türleri tanıtıldı.

Öğrenciler, ilk defa ziyaret etme imkanı buldukları bu etkinlikte, Kazdağlarının doğal güzelliğine ve biyolojik çeşitliliğine hayran kalmalarının yanında; tıbbi ve endemik bitkileri fotoğraflayarak bitkilerin kullanımları hakkında önemli ve değerli bilgileri de defterlerine not ettiler. Etkinliği düzenleyen kulüp liderleri, etkinliğin başarılı olmasında emekleri fazla olan; Kazdağları Milli Parklar Şefliğine, Alan Kılavuzu Aşir Bey'e ve etkinlik boyunca Kazdağları'nın biyolojik zenginliğini ve önemli bitki türlerini öğrencilere tanıtan Prof. Dr. Selami Selvi' ye teşekkür ettiler.