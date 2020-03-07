İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldızspor şampiyon oldu

Manyas’ta düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Susurluk ekibi Yıldızspor oldu.

Manyas'ta düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu Susurluk ekibi Yıldızspor oldu.


Manyas Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvasında finali Susurluk ilçesinden katılan Yıldızspor ve Cumhuriyetspor oynadı. Cumhuriyetspor'u 3-1 mağlup eden Yıldızspor turnuvanın şampiyonu oldu. Manyas Spor Salonunda yapılan turnuvaya Manyas,Bandırma , Susurluk ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinden onaltı takım katıld. Dörderli guruplar halinde gerçekleşen turnuva sonrası Susurluk ilçesinden katılan iki takım finali oynamaya hak kazandı. Final maçında ise Yıldızspor turnuvanın şampiyonu olarak kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın elinden aldı. İkincilik kupasını Belediye Başkanı Tancan Barçın Cumhuriyetspor'a verirken, üçüncü Kaplanlarspor'a madalya ve kupalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi. Final maçına AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın ve çok sayıda sporsever katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.