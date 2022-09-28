Yılın ilk erken hasat zeytinyağı üretildi

Dünyanın en kaliteli zeytininin yetiştiği Balıkesir'in körfez bölgesinde yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık'ta sıkıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Mustafa Canbey, Adil Çelik, İsmail Ok, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, daire amirleri, AK Parti ilçe yöneticileri, sektör temsilcilerinin de katılımıyla özel bir zeytincilik tesislerinde gerçekleşen 2022-2023 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından üretim esnasında tadıldı.

Sıkım öncesinde, firmanın zeytinliğinde yılın ilk zeytin hasadını da yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve beraberindekilere, ilk hasat zeytinlerin hazneye konularak, makine sistemlerinden geçip, sıkıldıktan sonra yağa dönüşen serüveni gösterildi.

Bölgenin yılın ilk hasat zeytinleriyle sıkılarak yağa dönüşmesine ait mini törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni zeytin sezonunun bereketli ve hayırlı kazançlara vesile olmasını temenni ederek, “Ayvalık zeytinin başkenti. ‘Zeytin' denilince, bizim körfez bölgemiz bir başka ama Ayvalık daha bir başka. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı, hele hele erken hasat zeytinyağı ayrı bir tada sahip. Bugün sayın milletvekillerimiz, il tarım müdürümüz, ilçemizin değerli protokol mensupları, çalışma arkadaşlarımızla hep birlikte burada ilk hasadı gerçekleştirdik. Zeytin bahçemizde yeşil zeytini silkeleyerek, güzel bir hasat gerçekleştirdik ve bunların zeytinyağı tesisinde sıkımları gerçekleşti. Böylece biz, sezonun ilk siftahını, ilk sıkımını Ayvalık'ta 27 Eylül gibi erken bir tarihte tatmış olduk. Ben bütün üreticilerimize bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum. Güzel bir sezon olsun” dedi.

Bu yıl rekoltenin bölge genelinde yüksek olduğunu kaydeden Vali Şıldak, “Yani yüzde 50'nin üzerinde ve yer yer yüzde 60 ve 70'lere uzanan bir rekolte olacağını düşünüyorum. Parçalı bir zeytin varlığından söz edebiliriz. Bazı bölgeler lokal olarak daha fazla verime sahip. Bazılarında daha kısıtlı bir üretim olacak. Ama genel olarak bölge dolu. ‘Var' bir sene yaşıyoruz. Bu yıl üretimin yüzümüzü güldürmesini temenni ediyorum. İnşallah üreticimiz bereketli kazançlar elde etsin. Kazasız, belasız, güzel ve hayırlı bir sezon olsun” diye konuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekilleri; Mustafa Canbey, Adil Çelik, İsmail Ok, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin de, dünyanın en kaliteli zeytinlerinden üretilen Ayvalık Zeytinyağı'nın hasadını yapıp, daha sonra da sıkılarak zeytinyağına dönüşmesine ait sürecini izlemenin kendileri için çok ilginç bir deneyim olduğunu vurgulayarak, yeni sezonda tüm Balıkesirli zeytin üreticilerinin bereketli bir sezon geçirmesini dilediler.

“İlk zeytinyağı 3 dizyem çıktı”

İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı Zeytincilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de, yılın ilk zeytinlerini vali, milletvekilleri, kaymakam ve protokol ile birlikte toplayıp, yeni sezonun ilk zeytinyağını sıkmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu sene Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin ton zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 160-170 bin ton bandında kalmıştı. Bu sene mahsul gayet güzel. Biz zaten ihracatçı bir firmayız. Bu yıl kapasitemizi ilave araçlar ve stok tanklarıyla beraber arttırdık. Yeni sezonda ihracatımızı daha da çok arttıracağız inşallah” dedi.

Ayvalık'ta da bu yıl zeytin rekoltesinin oldukça yüksek ve kalitesinin de iyi olduğunu vurgulayan Kürlek, “Bugün sıktığımız zeytinlerde elde edilen yağlar 3 dizyem çıktı. Şu anda görülen hasat kalitesi çok iyi olacak. Mesela bugün sıktığımız erken hasat zeytinyağımız 3 dizyem çıktı. Bir de yağmur bekliyoruz. İnşallah bereketli yağmurlarımız yağar. Çiftçimizin de, bizim de yüzümüz biraz daha güler” diye konuştu.