Yılın son deve güreşi Gömeç'te yapıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesi ata sporu deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. 3. kez Gömeç Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlerde havanında güzel olması nedeniyle halkın ilgisi büyük oldu.

Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen güreşlerine Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. M.Oğuzhan İlban, Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile daire müdürleri ve yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Görevliler zaman zaman develeri ayırmakta zorluk çekerken, bazı develer de tel örgülere yüklenerek, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. 140 devenin katıldığı yılın son güreşini, arenayı dolduran yaklaşık 5 bin kişi ilgiyle izledi. Güreşler kıran kırana büyük heyecan içinde geçerken korkarak bazıları develerin ise kaçmayı seçmesi izleyenleri güldürdü.

Güzel havada hem güreş izleyen hem de piknik yapan ve unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulan vatandaşlar, bu imkanı sağlayan ve bu sporun yaşatılmasına öncülük eden Belediye Başkanı Kazım Arslan'a teşekkür etti. Dereceye giren develerin sahiplerine Başkan Kazım Arslan tarafından törenle kupaları verildi. Güreşleri izleyenlere ve devecilere teşekkür eden AK Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda pehlivan deve güreşe katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Arslan'a teşekkür eden Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya da, “Deve güreşleri kolay olmuyor. Bunun için belediyelerin desteği gerekiyor. Eskiden bu sıkıntı daha büyüktü. Şimdi federasyon kurulunca biraz kolaylaştı. Bundan sonra daha güzel olacak. Develer kayıt altına alınarak ve sınıflandırılacak. Burada bu kültürü yaşatan Başkan Kazım Arslan'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaağaç Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan ise, “Bugünkü güreşlerimize 140 deve katıldı. Görkemli güreşler oldu. Bu bir yörük kültürüdür. Bunu yaşatmaya kararlıyız. Güreşimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.