Yıllarca neşter tutan eller şimdi sanat üretiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 85 yaşındaki emekli cerrah Erdoğan Sönmez, kuruttuğu yaprakları sanata dönüştürüyor

Yıllarca neşter vardı elinde, yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Türkiye'nin dört bir yanında çalıştı, başhekimlik yaptı. 40 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan Erdoğan Sönmez bugün 85 yaşında. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'ndeki müstakil evinde eşiyle birlikte ikamet eden Erdoğan Sönmez'in atölyesi adeta bir ameliyathane gibi. Bahçesindeki bitkilerden kuruttuğu yapraklar atölyesinde bambaşka bir hale bürünürken, geleneksel Türk ebrularına da asırlık ağaçlardan çerçeveler yapıyor. Sönmez, bir Amerika seyahatinde keşfettiği el yapımı vitrayları da havanda döverek resimler yapıyor.

İşini severek yaptığını anlatan Op. Dr. Erdoğan Sönmez, “Düşünüyorum, planlıyorum, bir şeyler yapıyorum. Zannediyorum, bunlar beni dinç tutuyor. Yaptığım şeyler adı söylenecek şeyler değil. Sordukları zaman 'Bir şeyler yapıyorum' diyorum. Sebebine gelince anlatma şansım yok. Zira 100 senelik avlu kapısını zımparalayıp, telleyip kobalak cila ve zeytinyağı ile çerçeve yapıyorum. Arkasında geleneksel Türk ebrusunu kullanıyorum. Üzerinde kurutulmuş yaprakları, çiçekleri alıyorum. Üzerine altın varak yapıştırıyorum. Böyle bir işin adını söylemek mümkün değil. Görüldüğü zaman ne yaptığım anlaşılıyor. Amerika'dan elle yapılmış vitray camları getirmiştim. Evde onları bir sürü yerde kullandım. Kalanları vardı. Son zamanda aklıma geldiği için havanda dövdüm. Her rengi 50 mikron kalınlığında granül şekline getirdim. Şimdi onlardan yapıştırmak suretiyle resimler yapıyorum. Şekiller yapıyorum. Kurutulmuş yapraklar üzerine çok küçük olmasına rağmen, üzerinde çalışmak suretiyle çeşitli resimler ve şekiller koyuyorum. Bunları çizme şansım olmadığı için, yapıştırıcı ile yapıp, üzerine altın varak yapıştırıyor, sonra süpürmek suretiyle yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Daha önce 9 sergi açtım. Sağlığım elverdiğince çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.