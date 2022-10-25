İhlas Haber Ajansı

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Yılmaz Akpınar Bulvarı yenileniyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından Yılmaz Akpınar Bulvarında yenileme çalışmaları başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından Yılmaz Akpınar Bulvarında yenileme çalışmaları başladı.


Çeşitli çalışmalar nedeniyle bozulan yol satıhlarının sökülmeye başlandığı Yılmaz Akpınar Bulvarı Edremit Belediyesi çalışmasıyla yenilenecek.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Edremit Yılmaz Akpınar Bulvarı yol yapım çalışmasını Fen İşleri Müdürümüz ile yerinde inceleyerek, saha personelimize kolaylıklar diledik. İlçemiz için en iyisini yapana kadar çalışmaya devam edecek, en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız.” Dedi.

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