Yılmaz, kağıt fabrikasını inceledi

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, yılda 300 bin tona yakın kağıt üretimi yapacak olan Albayraklar Grubu'na bağlı Varaka Kağıt şirketinde incelemelerde bulundu. Yılmaz, yaklaşık bin tırın giriş-çıkış yapacağı, 2 bin personelin de çalışacağı çarpanı ile birlikte 5 bin insanı doyuracak olan fabrikanın kısa bir süre içerisinde faaliyete geçeceğini müjdeledi.

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de eski SEKA fabrikasının yerine Albayraklar Grubu'na bağlı Varaka Kağıt şirketi tarafından kurulan kağıt üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesisin kısa bir süre sonra 'Bismillah' diyerek faaliyete geçeceğini de belirten Yücel Yılmaz, hurda kağıtların burada toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Fabrikanın üretime başlaması ile birlikte Balıkesir ekonomisine can vereceğine dikkat çeken Yücel Yılmaz, "Yılda 300 bin ton kağıt üretilecek. Özellikle üretilen kağıtların yerel ve ulusal gazetelerin baskı taleplerini daha ekonomik olarak karşılayabileceğini öğrendik. Fabrika, ambalaj kağıdı hurdaları ile de ambalaj kağıdı üretmeyi hedefliyor. Üretimin yerli ve milli olması Türkiye ekonomisine de can suyu katacak. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre burada üretilecek olan tüm kağıt ürünler hurda kağıtlardan oluşacak. Bu da ağaç kesimi olmayacak demek. Çevreci bir fabrikamız olacak" dedi.

Yılmaz, “5 bin insanın kursağına lokma girecek”

Fabrikaya günde yaklaşık 100 TIR'ın giriş çıkış yapacağını belirten Yılmaz, "Ortalama bin tır fabrika ile çalışacak. Yine 2 bin kadar personelin çalışacağını düşünürsek bununla birlikte 5 bin insanın fabrika sayesinde kursağına lokma girecek. Bu bilgiler bizleri çok mutlu etti. İnşallah kısa süre içerisinde de faaliyete geçecek olan fabrika insanlarımızın yüzünü güldürecek. Şehrimizi sanayi alanında da daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.