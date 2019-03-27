"Otizm Dostu Kentler İçin Söz İstiyoruz" taahhütnamesini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ayrıca otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla kullanılan mavi gözlükleri de takarak 'farkındayım ve yanınızdayım' mesajı verdi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Türkiye Otizm Meclisi tarafından başlatılan "Otizm Dostu Kentler İçin Söz İstiyoruz" taahhütnamesini imzaladı. "Söz veriyorum; Balıkesir otizm dostu, engelli dostu bir kent olacak" diyen Yücel Yılmaz, taahhütnameyi imzalamaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Yılmaz, Otizme dikkat için mavi gözlük taktı

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın her zaman en temel önceliklerinden birisi olacağını vurgulayan Yücel Yılmaz, "Bu güzel ve özel vatandaşlarımızın mutlu olmaları, sosyal hayatlarını rahatça devam ettirebilmeleri ve ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildikleri bir şehrin inşası için çalışacağız" açıklamasında bulundu. Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, "buradan bak hayatıma anlam kat otizm için mavi gözlük tak" sloganı ile otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla kullanılan mavi gözlükleri de takarak 'otizmin farkındayım' mesajı verdi.