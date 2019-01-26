Yılmaz ve Ok Bandırma'da bir araya geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmalı Sanayici İş Adamları Derneği ( BANSİAD) ve Bandırmalı Genç İş Adamları Derneği( BANGİAD) Balıkesir Büyükşehir Başkan Adaylarını ağırladı.

Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği ve Bandırma Genç İş Adamları Derneği bir Otel'de düzenlediği yemekli toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı Adayı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı Başkan Adayı İsmail Ok'u bir araya getirdi. İki adayında Bandırmalı iş adamlarına kendilerini tanıtırken Balıkesir'le ilgili proje ve hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. Tanıtım toplantısında başkan adayları kendilerini tanıtarak genel olarak hedef ve projeleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve iş adamların sorularına yanıt verdiler.

Ok “Adaletin olmadığı yerde ekonomi dibe vurur.”

Ok “Amacımız, Bandırma, Balıkesir ve ülkemizdir. Eksiklikleri de fazlalıkları da söyleyeceğiz. Bunlardan bahsederken siyasetçinin de gönlünü kırmayacağız. Yapılan işlerdeki eksiklikleri ülkemiz adına kayıpları ifade etmek bizim görevimizdir. Bunu yapmazsak gelecek nesiller bizi affetmez. 31 Mart yerel seçimlerin ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. En kalbi duygularla centilmence olmasını ve Yücel Beye başarılar diliyorum. Üzülerek söylemek gerekirse ülkemiz de adalet yoktur. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede hiçbir şey yolunda gitmez. Çünkü asırlar öncesinden “Adalet Mülkün Temelidir” diye bize ciltlerle yazılarak ifade edilemeyecek bir mesaj verilmiş. Adalet olmayınca demokrasi, hukuk, liyakat bunlarda olmuyor. Bunlarda olmayınca ülke işler yolunda gitmiyor. En iyi anlayan iş adamlarıdır. Eğer işler yolunda gitseydi. İlk olarak yatırımcı iş adamları yatırımlarını yut dışına yapmazdı. Özellikle genç beyinlerimiz yurt dışına kaçmak istemelerinden anlıyoruz.

Yılmaz “Sosyal belediyecilik anlayışını Balıkesir'e getireceğiz”

Babayım, öğretmenim ve uzun yıllardır bu şehirde yaşıyorum ve çok seviyorum. Türkiye genelinde ticaret yapıyorum. 260 tane bayimiz var, 650 çalışanımız var. Biraz kendimden bahsederek “Yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek toplantımızı verimli değerlendirmek istiyorum. En verimli coğrafyada yaşıyoruz. Yaptığım iş dolayısıyla birçok ülkeleri gezdim. Kaynakların doğru kullanımı çok önemli. Ticaret yaparken boş bulunduğunuz zaman ilk değerlendirdiğinizde, o değerlendirdiğiniz boşluklar size güzel para kazandırıyor. Belediyeciliğin kaynakları belli. Bu kaynakları büyütmek çok önemlidir. Biz de dersimizi iyi çalışan siyasetçilerdeniz. Hem ülkenin hem de bu şehrin sorunlarını biliyoruz. Çözüm projelerimiz de hazır. Ak Parti belediyeciliğini nasıl hizmet ürettiğini Kayseri'de, Konya'da, İstanbul'da herkes gördü. Kent konseyi ve Sivil toplum kuruluşları ile şehri beraber yönetecek, Katılımcı Belediyecilik yapacağız. Apartmanlarda yaşayanların sosyal doku analizlerini yaparak sosyal ihtiyaçları öğrenerek çözümler üreten Sosyal belediyecilik anlayışını Balıkesir'e getireceğiz. Çevreci, yeşili seven ve koruyan, çevre derneklerini destekleyen Yeşil bir Balıkesir için Çevre dostu belediyecilik yapacağız” dedi.