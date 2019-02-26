Yılmaz'a Gaziosmanpaşa ve Yıldız'dan destek sözü

Seçim çalışmalarına devam eden Yılmaz, Altıeylül Yıldız Mahallesi'nde eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte ev ziyareti yaptı. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımıza sera ve tohum desteği vereceğiz" dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Yıldız Mahallesi'nde ev ziyareti yaptı. Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette kadınlar Yıldız ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin kardeş mahalle olduğunu söyleyerek "Yıldız ve Gaziosmanpaşa mahalleleri olarak sizleri destekliyoruz" dedi.

Kadınlara misafirperverlikleri için teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Her zaman söylerim; hanımların desteğini alan kazanır. Allah'ın izniyle kazanan Balıkesir olacak" dedi.

Büyükşehir olarak köyüne dönüş yapmak ya da ev yapmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli projeler geliştirdiklerini ifade eden Yücel Yılmaz, "Bu hemşehrilerimize sera desteği, tohum desteği verecek, çiçek üretmeleri noktasında teşvik edeceğiz. Ürettikleri çiçekleri de belediye olarak onlardan satın alıp şehri süsleyeceğiz. Hem onlara imkan sağlayıp para kazandıracağız hem de şehri güzelleştireceğiz" açıklamasında bulundu.