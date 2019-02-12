Yılmaz'dan şehre akademik dokunuş

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in gerçek yol haritasını ve eylem planını ortaya çıkarmak için 50 doçent ve profesörden oluşan hocalar ile Akademik Danışma Kurulu düzenledi.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıda güvenli, huzurlu, eğitim kalitesi yüksek şehre, yerli ve yabancı turistlerin daha uzun süre konaklaması ve istihdamı nasıl arttırabileceği masaya yatırıldı.

Balıkesir'in geleceği için bütün şehre dair proje ve fikirlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak istedikleri için akademisyenler ile bir araya geldiklerini belirten Yücel Yılmaz, "Akademik Danışma Kurulu Buluşmamızda, değerli akademisyenlerimizle şehrimiz için bir aradayız. Ortak geleceğimizi tasarlamak, yaşadığımız mekanı el birliğiyle daha iyi noktalara taşımak için fikri platformlarda buluşmak, bizler için çok değerli. Balıkesir'in “Değer Üreten Şehir” olması için şehrimizi el birliğiyle, insanımızın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen bir hale getirmemiz mümkün" dedi.

Yılmaz, "İstihdamı da nasıl arttırabiliriz"

'Balıkesir bizim ortak paydamız' diyen Yılmaz, "Üniversitemiz Şehre Nasıl Dokunur projesi ile yola çıkmıştık. Bu toplantılar bizim ilk toplantımız değil. Karesi Belediyesi olarak üniversitemizdeki hocalarımızla çok farklı projeler yaptık. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Burhaniye, Ayvalık fakültelerinden bir çok hocamız buraya geldi. Hocalarımızın her birinin uzmanlık alanı farklı, ortak noktada Balıkesir'i bir cazibe merkezi haline nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Güvenli, huzurlu, eğitim kalitesi yüksek, yerli ve yabancı turistlerin daha uzun süre konaklaması ve 12 aya yayılabilecek etkinlik sirkülasyonunu nasıl yaparız, istihdamı da nasıl arttırabiliriz bunları masaya yatırdık. Elimizdeki verileri paylaşarak buradan çıkacak olan fikirleri yol haritasına dönüştürüp gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Burada Balıkesir için çok güzel beyin fırtınası ortamı yakaladık" dedi.

Yılmaz, "Balıkesir'in gerçek bir yol haritasına ve eylem planına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Burada buluşmamızdaki asıl amacımız değerli hocalarımızın fikirlerini uygulayıcılar olarak sahada nasıl değerlendirebiliriz. 'Bu şehirde benim de bir sözüm' var diyen herkese kapılarımız açık. Şehirde bir şeyleri düzeltmek için yapılan işler aslında var olan bir şeyi düzeltirken bir düzeni de bozma ihtimali var, işte tam da bu noktada çok yapılacak tüm işlerin kapsamlı düşünülmesi gerekiyor. Siz değerli hocalarımızdaki bilginin güç olduğunu düşünüyoruz. Akademisyenlerimizin katkılarıyla biz uygulayıcılara çok daha analitik düşünülmüş ama sahaya uygun çalışmaların ortaya çıktığına inanıyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, "Aynı enerjiyi BBB'ye de taşıyacağız "

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, "Burada aramızda bulunan akademisyen arkadaşlarımız ile birlikte Karesi Kent Konseyi çatısı altında çok fazla işlere imza attık. Karesi Kent Konseyi üç tane ödül aldı. Bu ödüllerin hiç birisi normal bir ödül değil, tamamen uluslararası ve ulusal gerçek jüriler tarafından verilen ödüller. Bu ödülleri alırken de hocalarımızın çok emeği oldu. Hocalarımızla beraber Karesi'de güzel bir sinerji yakaladık. Aynı şekilde enerjimizi tüm şehre harcamaya devam edeceğiz. Şimdi Akademisyen sayımızı daha da arttırarak Balıkesir için neler yapabilirizi geniş kapsamlı konuşuyoruz" dedi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Karesi Konseyi öncülüğünde Balıkesir'de görev yapan doçent ve profesörlerden oluşan Akademik Danışma Kurulu düzenledi. Kurula Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, 50 doçent ve profesör katıldı. Toplantıya katılan tüm akademisyenler projeleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Ciddi projelerin masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.