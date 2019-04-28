Yırcalı Holding'den 150 milyon TL'lik yatırım

İzmir'in Tire ilçesinde BALYEM yem üretim tesisini kuran Yırcalı Holding yaklaşık 150 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdi. 350 kişiye istihdam sağlayacak olan tesis günde 2 bin ton ayda 60 bin tonluk kapasiteye kadar yem üretimi gerçekleştirecek.

BALYEM Tire Yem Üretim Tesisi yapılan açılışla faaliyete geçti. Açılışa Yırcalı ailesinin yanı sıra Tire protokolü de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende BALYEM Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yırcalı fabrika hakkında bilgi verdi.

Fabrikanın yaklaşık 150 milyon TL'lik bir yatırımla yapıldığını ifade eden Sinan Yırcalı, “Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018 yılının başında başladığımız bu yatırım Türkiye'de ekonominin zor zamanlarında gerçekleştirdiğimiz bir yatırım. Kapasitemizi 2 katına artırmış oluyoruz. Bu tesisimizin kapasitesi Balıkesir tesisimizin kapasitesinden biraz büyüktür. 30 bin metrekare OSB alanı içerisinde yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alan, depolama alanıyla beraber bir tesis. Türkiye'nin hakikaten son teknolojilerinin kullanıldığı, üretim kalitesi açısından, ürünü giriş noktasından hammadde noktasından alıp üretim bantları boyunca kontrolünü optimizasyonu yapıp sevk aşamasına kadar kontrol altında tutabileceğimiz bir sisteme sahip. Hiçbir manuel girişe izin vermeyen otomasyon sistemi mevcut. Çelik yapı kullanıldı. 55 adet hammadde silosu, bir o kadar da mamul silosu taşıtıyoruz. Dolayısıyla bunları desteklemek adına hem binayı hafifletmek hem de simsin dayanıklılığı artırmak adına çelik konstrüksiyon kullanılıyor. Bizim açımızdan her zaman İzmir bölgesi, Küçük Menderes Havzası yem tüketimi açısından önemli bir yer. Buradan sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz müşterilerimize de daha yakın olma imkanı sağlayacak bize. Yatırım miktarı sabit yatırım olarak baktığınızda 100 milyon TL'yi geçiyor. Yaklaşık 100-110 milyon TL. Bunun üzerine de işletme sermayesi olarak geldiğinizde bugünkü hesaplara göre yaklaşık 150 milyon TL bir işletme sermayesi kullanılacak” dedi.

Hasan Sakarya: “Yem fabrikası 350 kişiye istihdam sağlayacak”

BALYEM Genel Müdürü Hasan Sakarya, BALYEM Tire Üretim Tesisinin 350 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Sakarya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “1923 yılında ilk fabrikasını açan bu arada birçok tesisi kazandıran, en son yatırımını 2017 yılında trafo tesisimizde yaptığımız grubumuz, 2019 yılında Tire Yem Üretim Tesisimizi kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu tesisi yapmaya karar verdiğimizde ailenin yatırım yaptığı sektörlerde dünya standardını Türkiye'ye kazandırma misyonuyla yola çıktık. Dünya ölçeğinde yem sektöründe hangi noktalarda olduğunu araştırdık ve memleket hayvancılığının da ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir proje oluşturduk. Bu projeyi değerli çözüm ortaklarımızla geliştirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk ve burada yapmaya çalıştık. Hasan Sakarya olarak bu yatırım beni heyecanlandıran bazı noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye yem sektöründe ilk AR-GE Merkezini BALYEM çatısı altında 2017 yılında kurduk ve bununla ilgili Sanayi Bakanlığı'ndan gerekli belgeleri aldık. BALYEM'in geliştirdiği projeleri müşterilerle buluşturacak bu tesisi yaptık ve şimdi yeni ürünlerle müşterilerimize ulaştıracağız. Bugün itibariyle AR-GE Merkezimiz TÜBİTAK destekli 3 projeyi üreticiyle buluşturma heyecanı içerisinde. Bugün hep berabere devreye alacağımız yatırım birçok ilkleri barındırıyor. Tesisimizi öncelikle müşteri odaklı inşa ettik. Burada insanlar gelsin, gezsin, görsün diye dizayn ettik. Müşterinin istediği her ürünü yapabilsin diye dizayn ettik. Makinesi ona göre tasarlandı. Kalite odaklı hammaddenin girişinden ürünün sevkiyatına kadar olan süreçte 53 ayrı noktada kalite kontrolünün yapıldığı bir fabrika oldu. 40 çeşit hammaddeyi 1 tek taneye sıkıştırabilecek bir tesis burası. Bunun sonucunda 50 farkı ürünü 1 kamyona depolayacak şekilde sevk yapılabiliyor. Bununla da kalmadık. Nihai ürünü ambalajlamadan önce tekrar karıştırıp farklı çözümler üretebilecek ürün çeşitliliği var. Bu tesis günlük 2 bin ton yem üretim kapasitesine sahip. Bizim planladığımız tam kapasite işletme sermayesi ihtiyacı 250 milyon TL olacak. Tesisin kapasitesine ulaştığında toplam 350 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bir kuruluş haline geleceğiz.”

Rona Yırcalı ailesini anlattı

Konuşmasına Yırcalı ailesinin Balıkesir'e geliş sürecini anlatarak başlayan Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve BALYEM Onursal Başkanı Rona Yırcalı, yine ailesinin iş dünyasına giriş hikayesini anlattı. Yırcalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli yerlerinde iş yapmamıza rağmen Balıkesir'den ayrılmış bu bölgeden ayrılmamış bir aileyiz. Bunun ailemiz için bir özellik olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün Tire'de de biz dostlar arasındayız. BALYEM'in 50 seneyi geçen bir yem geçmişi var. BALYEM ilk defa halka açık bir şirkettir. Bunu biz aile şirketi olarak da yapabilirdik. Ama bizim büyüklerimiz o zamanın şartlarında halkla beraber geniş tabanlı olarak bu işlerin yapılmasını uygun olacağını düşündüler.”

“2019'da da sıkıntılar devam etti”

2019 yılına kötü başladıklarını açıklayan Yırcalı, “Bugün Türkiye'nin büyükşehirlerine ve Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki illerine, ilçelerine, kasabalarına direkt olarak tesis ediyoruz. 2018 yılını zorluklarla geçirdik. Ağustos ayında olan karışıklık ve yüzde 33'lük devalüasyon olması ve diğer gelişmeler devam etti. 2019 yılında bu sıkıntılar devam ederken 31 Mart yerel seçimleri oldu. 2018 yılı zor geçti derken 2019 yılının da inşallah aratacağını düşünmeye başladık. Bundan sonraki zamanların bizi idare edenlerin alacakları kararların tatbiki neticesinde bizlerin çalışmasına istikamet verecektir” diye konuştu.

“Hükümet AR-GE'ye önem veriyor”

Hükümetin AR-GE konusunda önemli yatırımları olduğuna değinen Yırcalı, “Burası önemli bir tesis. Hasan Sakarya tesis hakkında bilgiler verdi. Bu sektörde AR-GE konusunda gerekli önemler verilmiyor. Hükümet politikası olarak AR-GE'ye çok önemli teşvikler verildiğini ve bunun neticesinde de AR-GE'ye yapılan yatırımların yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla hükümet tarafından konulmuş çok iyi bir politikadır. Biz de bundan faydalandık” dedi.

“Bize düşen yatırımları arttırmak”

Yırcalı sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bize düşen görev yatırım yapmaktır. Daha çok insan çalıştırmak. Ekonomik sorunların panzehri yatırımdır. Yatırım olursa üretim artacak, tüketim artacak. Üretim artınca enflasyon artacak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bize düşen görev böyle tesisleri daha da çoğaltmak.”

Başkan Duran: “Önceliğimiz istihdama yönelik olacak”

Fabrikanın açılış töreninde konuşma yapan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, önceliklerinin istihdama yönelik olacağını söyleyerek, “Bugün kendi sektöründe isim olmuş ve lider firmalardan olan BALYEM'in Tire'deki fabrikasının açılışı için buradayız. İlçemizde böyle tesislerin açılmaları, yatırımcıların Tire'yi tercih etmeleri bizleri mutlu etmektedir. Balıkesir'den sonra Tiremizi seçerek 2. fabrikasını buraya açan ve ilçemizde istihdam sağlayan değerli yatırımcımız Sayın Rona Yırcalı ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Tire Belediyesi olarak önceliğimiz ilçemizde istihdam sorununa çözüm bulmak olacak. Bu konuda belediye bünyesinde oluşturacağımız birimlerle organize sanayi ve belediye arasında bir köprü kurarak gençlerimizin iş bulması için çalışmalarımız olacak. İstihdam konusunda ilçemize yatırım yapacak tüm firmalara kapımızın açık olduğunu ve Tire Belediyesi olarak her türlü desteğin verileceğini ifade ediyor. Sizlere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Tanrıseven: “Bugün ayrı bir heyecanlıyım”

Yem fabrikasının ilçeye kazandırılması konusunda yoğun girişimleri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de, “Girişimlerimiz sonucunda, böylesine güzel bir tesisi ilçemize kazandırdık. O yüzden bugün ayrı bir heyecanlıyım. Amacımız, Tire'yi her konuda olduğu gibi ekonomide de kalkındırmak. Tire tarihi, doğası, sütün başkenti olması, kültür, sanatı ve turizmiyle bölgenin parlayan yıldız haline gelmiştir. İlçemize bu yatırımı yapan Sayın Yırcalı ailesine teşekkür ediyor, iş yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.