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Yoğun kar nedeniyle tır yola savruldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkiinde kar nedeniyle bir tır yolun ortasına savruldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkiinde kar nedeniyle bir tır yolun ortasına savruldu.



Balıkesir'de yoğun kar etkisini gösterirken, ilçelerde de kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanmaya başladı. Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkinde Mehmet T. idaresinde 10 NM 543 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yolda, tır çekici marifeti ile kurtarılırken, şoförün ise kazadan dolayı yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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