Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini arttırarak sabah saatlerine kadar tesirini sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis, Bandırma'da özellikle karayolu ve deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun sis sebebiyle, dün akşamdan bugün sabah saat 11.00'a kadar limanda yükleme ve boşaltma çalışmaları durduruldu. Öte yandan dün 19.30'da Bandırma-Yenikapı feribot seferi de yoğun sis sebebiyle iptal edildi. Bandırma sahilindeki balık teknelerinin denize açılmalarına izin verilmedi. Yoğun sis, sahilde kartpostallık görüntüler oluştururken, sahilde gezen vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi. Meteoroloji yetkililerince sisli havanın iki gün daha sabah ve akşam saatlerinde etkili olacağı belirtildi, araç sürücüleri başta olmak üzere vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan dikkatli olunması istendi.