YÖK'ten Denizcilik MYO'ya onay

Balıkesir'in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yeni bir Meslek Yüksek Okulu daha kuruldu. Yüksek Öğretim Kurulu Denizcilik Meslek Yüksek Okulu kurulmasına onay verirken, üniversite bünyesindeki MYO sayısı 7'ye yükseldi.

12 bin öğrencisi ve 500 çalışanı, bünyesindeki 8 fakülte ve 7 meslek yüksek okulu ile Türkiye'nin en genç devlet üniversitesi ünvanına sahip Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi'nde 7 nci Meslek Yüksek Okulu kuruldu. Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nun kurulması için YÖK'ten onay geldiğini açıklayan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Gemi İnşaat Bölümünü Denizcilik MYO'ya aktaracaklarını ve Su Altı Teknolojisi ile Yat Kaptanlığı bölümlerini de açacaklarını ifade etti.

Denizcilik MYO'nun kurulması kapsamında iki adet eğitim ve manevra teknesi alacaklarını da ifade eden Rektör Özdemir, bu teknelerin alınması için ihaleye çıkılacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada gemi adamı yetiştirmede ikinci üçüncü sırada olduğuna vurgu yapan Özdemir, “Sertifika verme ve programlara sahip olacağız. Türkiye'de bu alanda İTÜ ve Piri Reis Üniversitelerinden sonra üçüncü sıraya yerleşme hedefindeyiz. YÖK'te iki müracaatımız daha var. Bunlardan biri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. Diğeri ise Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu. 60 civarında yeni program teklif ettik. YÖK'ten onay alırsa en caziplerini açmaya çalışacağız. Tabi bu biraz da fiziki koşullara ve binalarımızın inşaatlarının bitmesine bağlı. 2019'da 13-14 yeni program açmayı planlıyoruz. Adalet MYO bünyesinde Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde Optisyenlik, Bandırma MYO bünyesinde Bilgisayar Programcılığı, Gönen MYO bünyesinde Bilgi Güvenliği ve Teknolojisi , Manyas MYO bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sosyoloji ve Coğrafya, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapsamında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği, Denizcilik Fakültesi kapsamında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında Sosyal Hizmetler ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerini açmayı planlıyoruz” dedi.

Kapalı Spor Salonu'nda ihale 2 ay sonra

Rektör Özdemir kampüse kazandırılacak Kapalı Spor Salonu konusunda gelişmeler olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Bakan Kasapoğlu'nun söz verdiği gibi projeye ciddi bir kaynak aktaracağını ve tahminen 2 ay gibi bir süre sonra ihaleye çıkılabileceğini ifade etti. Özdemir bu konuda bir mimarlık firması ile çalıştıklarını ve firmanın çizilen bazı eskizleri önümüzdeki günlerde kendileri ile paylaşacağını belirtti.