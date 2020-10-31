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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren zanlı yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri yolcu otobüsü ile çok miktarda uyuşturucu sentetik hap getiren zanlıyı dedektör köpeğinin yardımı ile yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri yolcu otobüsü ile çok miktarda uyuşturucu sentetik hap getiren zanlıyı dedektör köpeğinin yardımı ile yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, G.A. isimli şüphelinin Balıkesir iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine Karesi ilçesinde şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği yapılan aramada 12 bin 152 adet sentetik uyuşturucu hap yapılan aramada ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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