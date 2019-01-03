Yolcu sayısı yarım milyonu aştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapısı Koca Seyit Havalimanı 2018 yılında yarım milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. 2018 yılında 516 bin 583 yolcu uçuşlarında bu havalimanını kullandı.

Her geçen gün yükselen yolcu grafiği ile dikkatleri çeken Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yolcu artışları ile dikkatleri çekiyor. Koca Seyit Havalimanı 2017 yılında 440 bin yolcuya hizmet verirken, bu yıl bu rakam yarım milyon sınırını aştı. İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve Almanya'nın Duseldorf havalimanlarına tarifeli uçuşların yapıldığı Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 2018 yılında 516 bin 593 yolcu iniş ve kalkış yaptı. 2018'in aralık ayında 16 bin 594 yolcuya hizmet verilirken 127 ticari uçuş gerçekleştirildi.