İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda giderken alev aldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde hareket halinde alev alan araç, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde hareket halinde alev alan araç, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi.


Edinilen bilgiye göre yangın, kırsal kesimde bulunan Büyükşapçı Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir istikametine giderken Ercüment K. idaresindeki 26 B 4041 plakalı araç motor kısmından seyir halinde iken alev aldı.


Sürücünün 112'yi aramasının ardından durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonrası müdahale edilen araç yangını söndürülürken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.