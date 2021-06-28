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Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi

Balıkesir’in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin zeytin bahçesine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin zeytin bahçesine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Havran-Balıkesir karayolu Köylüce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa D. idaresindeki 10 FP 915 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe girdi. Zeytin ağaçlarına çarparak duran aracın sürücüsü ve yanında bulunan Erdal B. hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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