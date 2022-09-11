Yöresel lezzetler Altıeylül'de yarıştı

Altıeylül Kurtuluş Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ev hanımlarına yönelik Yöresel Lezzetler Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Kuvayii Milliye şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı sebebiyle düzenlenen muhteşem festivalde El Sanatları, Çocuk Etkinlikleri, Tülütabaklar, Konserler ve Yöresel Lezzetler ile Balıkesirlilere unutulmaz bir 6 Eylül yaşatan Altıeylül Belediyesi, ev hanımlarına yönelik düzenlediği Yöresel Lezzetler Yarışması'nda da etli yemekler ve tatlılar kategorilerinde lezzetli anlara sahne olan mükemmel bir organizasyona daha imza attı. Festival alanındaki stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlar, Yöresel Lezzetler Yarışması'nda da el hünerleriyle jürileri lezzet yağmuruna tuttular. Toplamda 35 etli yemek ve 25 tatlının jüri karşısında oylandığı Yöresel Lezzetler Yemek Yarışması'nda ev hanımlarının birbirinden lezzetli et yemekleri ve tatlılar arasından tercih yapmak ise bir hayli zor oldu.

Yarışmaya 46 ev hanımı katıldı

Toplamda 46 ev hanımının katıldığı Yöresel Lezzetler Yarışması'nda Etli Yemekler Kategorisi'nde Hatice Fentçi 1'inci (Sura), Ayşe Bayram 2'nci (Güveçte Kuzu Kaburga), Yeliz Kaplan 3'üncü (Bigadiç Güveci) olurken; Tatlılar Kategorisi'nde Fatma Gün 1'inci (Balıkesir Kaymaklısı), Hanife Şahangil 2'nci (Boynu Bükük) ve Saadet Çakır 3'üncü (Höşmerim) oldu. Tüm kategorilerde 1'inci olanlar 4000 TL, 2'nci olanlar 2500 TL ve 3'üncü olanlar da 1500 TL'lik ödülü almaya hak kazanırken yarışmaya katılan tüm ev hanımlarına ise sürpriz hediyeler takdim edildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile Başkan Yardımcıları ve Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız'ın elinden ödüllerini alan yarışmacılar başta Altıeylül Belediyesi olmak üzere bu güzel organizasyon için herkese teşekkür ettiler. Altıeylül Kurtuluş Festivali'nin 7'inci gününde düzenlenen Yöresel Lezzetler Yarışması sonrası konuşan Başkan Avcı “Ev hanımlarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz Yöresel Lezzetler Yarışması'nda birbirinden hünerli ev hanımlarımızın hazırlamış olduğu etli yemekler ve tatlılar ile lezzetli bir yarışma gerçekleştirdik. Dereceye giren ve yarışmaya katılarak yöresel lezzetlerimizi bizlere ikram eden tüm yarışmacılara teşekkür ediyoruz” dedi.