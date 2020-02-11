Yozgatlılardan muhteşem gece

Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar Derneğinin düzenlediği 'Arabaşı Gecesine' katılım yoğun oldu.

Şoförler odasında gerçekleşen gece, Kuran Kerim tilaveti ile başladı. Dernek başkanı Sabri Duyar açılış konuşmasında son günlerde meydana gelen deprem, çığ felaketleri ile uçak kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız ve şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Başkan Duyar, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Balıkesir'de yaşayan 12 bin Yozgatlının dernek çatısı altında toplanmasını istedi.

Gecede Balıkesir CHP milletvekili Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Duykon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Ankara Yozgatlılar Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Ankara Yozgatlılar Vakıf Başkanı Durak Turan Düz birer selamlama konuşması yaptılar.

Son zamanda ülkemizde yaşanan felaket sebebiyle eğlence bölümü iptal edilen gecede Yozgatlılar Vakfı başkanı Sarıkaya Belediyesi eski başkanı Durak Turan Düz, Yozgatlı şair Özali Yılmaz ve Mustafa Keser'in okuduğu şiirler geceye renk kattı. Balıkesir'in her ilçesindeki Yozgatlılar bu gecede bir araya gelerek hasret giderdiler. Geceye Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan yardımcısı Feyyaz Çiftçi, İyi Parti İl Başkanı Nedim Tuna, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı adına Sezer Sapmaz, Duykon genel başkanı Ahmet Yılmaz, Ankara Yozgatlılar Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Bursa Yozgatlılar dernek başkanı Serhat Baran, İzmit Yozgatlılar denek başkanı Erol Akalın, birçok sivil toplum kuruluşlarının başkan yöneticileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.