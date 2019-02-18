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Yozgatlılardan Yücel Yılmaz'a tam destek

Seçim çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Yozgatlılar gecesine katıldı.


Yozgatlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği "Arabaşı Gecesi" etkinliğinde büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Bizim ilkemiz insan için şehirdir" dedi.


Yılmaz, "Şehrin sahibi sizsiniz"


Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Yozgatlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği "Arabaşı Gecesi"ne katıldı. Balıkesir'de yaşayan Yozgatlılar tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Yücel Yılmaz, hemşehri derneklerinin kardeşliği güçlendirdiğini ifade ederek, "Şehrine katkı sağlayan herkes o şehrin sahibidir" dedi.


Başkan Yılmaz, "Belediye Başkanlığı en kutsal görev"


Şehre hizmet etmenin onurunu yaşamak yola çıktıklarını belirten Yücel Yılmaz, "Biz şehrimizi çok seviyoruz. Belediye başkanlığı bir insanın yapabileceği en kutsal görevlerden bir tanesi. İnsanların size olan karşılıksız sevgisini görmek, yaptığımız işle doğrudan hayata dokunup güzel sonuçlar alabiliyor olmak çalışma azmimizi de arttırıyor. Bizim ilkemiz insan için şehirdir" dedi.


Sadece 5 yıllık değil şehrin gelecek vizyonunu belirleyecek akılcı ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Balıkesir, Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Çünkü bu şehir; istihdamı, yatırımları ve eğitimi yönlendirebilecek bir güçte" açıklamasında bulundu.

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