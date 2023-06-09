Yozgat'tan geldi, Edremit'te kaza yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Korkut A.(55) idaresindeki 10 EU 889 plakalı motosiklet sürücü, Sezgin İnan Caddesi yan yol istikametinden Akçay'a seyir halindeyken, karşı yönden gelmekte olan İbrahim G. (52)'in idaresindeki 31PA678 plakalı otomobili ile sola Yılmaz Akpınar Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Polis memuru olan İbrahim G.'in Yozgat'tan Edremit'e geldiği öğrenildi.