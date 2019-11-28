İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YSK Başkanı Güven'in acı günü

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven’in Dursunbey’de ikamet eden teyzesi vefat etti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in Dursunbey'de ikamet eden teyzesi vefat etti.


YSK Başkanı Sadi Güven'in Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Gölçedağ Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Ayşe Ertunç (89) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhumenin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gökçedağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.


Teyzesinin ölüm haberini alan Sadi Güven'in, cenaze için Ankara'dan Dursunbey'e hareket ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.