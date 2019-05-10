Yücel Yılmaz : "İştirakçiler Baltok'un Balıkesirspor'dan çıkmasını istiyor"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u ziyaret etti. Başkan Yılmaz ziyarette Bandırmaspor'a ödenmesi beklenen sponsorluk geliri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma'da Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti. Başkan Yılmaz'ı Bandırma Belediyesi'ne gelişinde Başkan Tolga Tosun ve Başkan Yardımcıları Ozan Onur ile Metin Ok kapıda karşıladı. Ziyarette basın mensuplarından gelen yoğun soruları yanıtlayan Başkan Yücel Yılmaz, sezon başında Bandırmaspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK) arasında imzalanan 1 milyon 965 bin TL'lik reklam ve sponsorluk sözleşmesi ile ilgili soruya da cevap verdi.

Başkan Yılmaz'dan Balıkesirspor ve Bandırmaspor'a kötü haber

Başkan Yılmaz, "Biz Balıkesirspor ile ilgili geçenlerde halka bir çağrıda bulunduk. Kamuoyunun desteğinin ne kadar olduğunu görmek istiyoruz dedik. Bu önemli çünkü biz bu kaynakları toplum adına kullanmakla görevlendirilmiş seçilmiş insanlarız. Vali Bey ile birlikte Balıkesirspor adına kamuoyunu desteğe çağırdık. Bu destek çok cılız kaldı. Demek ki aslında toplum bizim bütçelerimizi buralara kullanmamızla ilgili ön yargılı. Bizim o halde bunu daha nitelikli yapmamız lazım. Belediye Bandırmaspor'a yardımcı olmalı. Bir kere buradaki Belediye Başkanları, yetkililer bir araya gelirler. Gelir getirici bir mülkü takıma bağışlarız. Bir daha spor kulübü de kendi yöneticileri ile siyasetten bağımsız olarak şehrin bir markası halinde devam eder. Balıkesir Baltok şirketi şu anda kendi alacakları ile ilgili daireleri bitiremediğinden dolayı sıkıntısı var ve kamuoyunda müthiş bir baskısı var. Bu daireleri hızlı bitirin, sonuca gidin, biz bu daireleri aldık diyor vatandaş. Malum ekonomik kriz Baltok'ta da iliklerine kadar hissedildi. Bu dönemde verdiği pozitif anlamda destekleyici söze karşılık Bandırma halkı da bizi manşetlere taşıdı. Bu çok iyi niyetli bir şeydi. Ben bu paranın ödenme ihtimalinin gittikçe düştüğünü düşünüyorum" dedi.

"İştirakçiler Baltok'un Balıkesirspor'dan çıkmasını istiyor"

Başkan Yılmaz açıklamalarının devamında Baltok iştirakçilerinin Balıkesirspor'un sponsorluğundan da çıkılmasını istediğini belirterek, "Sözleşme karşılıklı iyi niyetle yapılan bir şey. Ama kamuoyuna Balıkesir'in halkının şirketi olan bir şirketi bu kadar kötü lanse ettiği zaman bunun bir manası kalmıyor. Yani bir tarafta bir kaynak var da keyfi verilmiyor diye birşey yok. Baltok güçlü bir şirket fakat yapmakta olduğu binalar, taahhütler var. Sonuç olarak oradaki yöneticilerle Baltok'un arasındaki bir konuya taraftar girmiş, Baltok iştirakçilerinin hepsi çok aşırı rahatsız olmuş durumdalar ve Balıkesirspor'dan da çıkmasını istiyorlar. Çünkü iyi niyetli destek olunması için verilen bir söz rezilliğe dönüştü. Bandırmaspor taraftarına yakıştıramadık biz bunu. Balıkesirspor'da sırf bu nedenden dolayı sıkıntı yaşıyor şu an. İştirakçilerin hepsi para vermeyin, cezasını ödeyin diyorlar. Balıkesirspor'a da vermeyin diyorlar. İş buraya geldi. Hayırdan, destek olmak için verilen birşey bu noktalara çekilip böyle yapılınca oradaki hissedarların hepsi Balıkesirspor'dan da çıkın diyorlar. Baltok hissedarlarının hepsi Bandırmaspor taraftarlarının açtığı o pankartlardan dolayı aşırı rahatsız. Aynı şekilde Balıkesirspor'dan da bizim daire paralarımız niye buralara harcandı diye ciddi bir kaos var" diye konuştu.