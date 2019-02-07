Yücel Yılmaz, "Pazarcı esnafının talebi bizim ödevimiz"

Kepsut'ta tezgah açan pazarcı esnafıyla buluşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sizin talepleriniz bizim ödevimiz" dedi.

Seçim ziyaretleri kapsamında Kepsut'ta bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Perşembe Pazarı'nda tezgah kuran pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu, sohbet etti. Tezgahları tek tek gezerek esnaf ile selamlaşan Yücel Yılmaz'a AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Kepsut Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Cankul, AK Parti Kepsut İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP Kepsut İlçe Başkanı Fatih Yılmaz da eşlik etti. Pazarcı esnafının ve hemşehrilerinin ilgi, coşku ve samimiyetle karşıladığı Yücel Yılmaz, "Sizin talepleriniz bizim ödevimiz" dedi.

Pazarcılığın dünyanın en eski ve saygın, değerli ve güvenilir mesleklerinden birisi olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, "Bunun için pazar kültürünü mutlaka yaşatmalıyız. Bu vesile ile şehrimizin her yerinde fedakarca hizmet veren pazarcı esnafımızın tamamına hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum" açıklamasında bulundu. Yücel Yılmaz'ın ziyareti esnasında hanımı ile alışveriş yapan bir vatandaş Yılmaz'ı karşısında görünce sarılıp öperek, "En büyük başkan sensin. Sizleri çok seviyoruz, Allah razı olsun. Seni görünce hanımı bıraktım" dedi.