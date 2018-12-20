Yücel Yılmaz ticaret odası ve esnaf kredi kefalet kooperatifini ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

İlk olarak Edremit Ticaret Odasını ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz faaliyetler hakkında Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'dan bilgiler aldı.

Yücel Yılmaz “İL Başkanımız Ahmet Sağlam ve Edremit İlçe Başkanımız Hakan Duman ile birlikte Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon'u ziyaret ettik. Şehrimiz ekonomisine ve istihdama sağladıkları katkılar bizim için çok önemli. İlgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”dedi.

Daha sonra heyet Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret ettiler. Ziyarete Kooperatif Başkanı Mustafa Alparslan ev sahipliği yaptı. Başkan Yücel “Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan'ı ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.”dedi.